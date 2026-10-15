Esteban González comentó la opción de llegar a la Roja: Claramente uno se proyecta

Un presente de ensueño atraviesa el entrenador chileno Esteban González en el fútbol mexicano, quien, tras un arranque dubitativo, logró consolidar su idea y tiene a los Gallos Blancos de Querétaro encumbrados en el tercer lugar de la Liga MX con 20 puntos.

Esta destacada campaña en suelo azteca, sumada a su exitoso paso por Coquimbo Unido -donde alzó un histórico título-, posicionaron al estratego nacional como uno de los nombres que asoman en el horizonte para asumir un nuevo ciclo en la selección chilena.

Frente a este escenario, González conversó con ESPN y fue claro respecto a si ha existido algún acercamiento desde Quilín: "Desconozco los nombres que han dado. Particularmente a mí no me ha contactado absolutamente nadie. Soy súper respetuoso de los procesos, pero sí soy un convencido de que cuando alguien te quiere, te va a buscar", señaló de entrada.

Pese a ello, el adiestrador no ocultó la emoción que le generaría liderar al combinado criollo: "Tuve la fortuna de llegar a un país donde se organizaba el Mundial y fui a ver partidos. Claramente uno se proyecta: qué lindo sería, primero como jugador, cantar el himno nacional de tu país; imagínate como entrenador. Claramente tú dices: ¿cómo no me gustaría dirigir a la Selección?".

Sin embargo, el formado en Concepción le puso paños fríos al asunto y descartó estar ofreciéndose para el puesto.

"No por una nota o por una entrevista me voy a candidatear. Eso lo dejo absolutamente claro. Repito: cuando a ti te quieren, te van a buscar. Sería muy irrespetuoso e irresponsable de mi parte cambiar el foco en este presente. Estamos con el 100% de nuestra energía acá en Gallos Blancos", sentenció con firmeza.