Vuelve al profesionalismo tras 40 años: Quintero Unido subió a Segunda como campeón de Tercera A

El torneo de la Tercera División A vivió este sábado su gran fecha final, con Quintero Unido coronándose como flamante campeón y primer ascendido a la Liga de Segunda 2027.

La escuadra de la Región de Valparaíso regresará al fútbol rentado luego de 40 años, siendo su primera actuación en la categoría inaugurada en 2012.

Con luchas abiertas en todas las zonas de la tabla, la jornada completa se disputó en simultáneo: Quintero llegaba con un punto de ventaja y visitaba a un Aguará que se jugaba un cupo para la liguilla, mientras el escolta Malleco Unido enfrentó a un Deportes Rancagua ya clasificado a la postemporada.

Aguará y Quintero firmaron un primer tiempo sin goles en el Estadio Municipal de Lo Barnechea, mientras Malleco inició arriba en Rancagua con gol de Christopher Navarro al minuto 30, pero los locales empataron gracias a Julio Zúñiga.

En la segunda mitad Deportes Rancagua lo dio vuelta con gol de Luciano Iglesias (51'), pero Moisés Calupi (58') empató para el "León de Nahuelbuta".

En los 65', Aguará abrió la cuenta ante Quintero (Luciano Parra) y enviaba el desenlace por el título a un partido de definición, pero poco después Rancagua anotó el 3-2 ante Malleco mediante la definición de Camilo Leiton (69').

Malleco Unido buscó con todo la igualdad, pero no tuvo éxito. El tiempo se agotaba y finalmente Quintero liquidó el campeonato con el agónico gol de Christopher Cid para el 1-1 ante Aguará a los 90+3', desatando la locura en su ciudad, que siguió el partido en pantalla gigante.

De esta manera, los "Tiburones" de Quintero Unido lograron el título con 52 puntos, obligando a Malleco (50) a disputar la liguilla por el segundo ascenso.

Quintero Unido, fundado el 10 de junio de 1962 como filial del extinto Deportes Aviación bajo el alero de la Base Área Quintero de la FACH, participó de la entonces Segunda División (exPrimera B, actual Liga de Ascenso) entre 1983 y 1987.

La liguilla y el descenso a Tercera B

Por otro lado, Aguará de La Reina fuera de la liguilla por el segundo cupo de ascenso tras su empate con Quintero Unido, pues Naval de Talcahuano hizo su tarea y clasificó con un triunfo de 2-0 frente a Chimbarongo.

Así, las semifinales de los play-offs quedaron con las llaves Malleco Unido vs. Naval y Deportes Rancagua vs. Lautaro de Buin, elenco que ya tenía sus boletos asegurados pese a perder 3-1 con Comunal Cabrero.

En cuanto al descenso directo a Tercera B, Imperial Unido acompañó al previamente sentenciado Futuro FC, luego de una derrota 5-1 ante Municipal Puente Alto; rival directo por la definición del penúltimo lugar.

Los puentealtinos y Chimbarongo tendrán que jugar la liguilla por la permanencia en la máxima categoría amateur del país.