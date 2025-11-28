Diego Corral y el cupo del Chile 2: "Está en nuestras manos"

Universidad Católica continúa luchando pro asegurar el cupo del Chile 2 para jugar la fase grupal de la Copa Libertadores 2026, por lo que visitará este sábado a Huachipato en busca de acercarse a ese objetivo.

Este viernes, antes de viajar rumbo a Talcahuano, el volante Diego Corral aseguró que el plantel está mentalizado en conseguir dicho cupo.

"Estamos totalmente enfocados en eso, sabemos que depende de nosotros, que está en nuestras manos", expresó el mediocampista de 20 años.

"Tenemos la posibilidad de estar en la Copa Libertadores el próximo año, que es nuestro objetivo desde el día uno, así que estamos enfocados en dar lo mejor en esos últimos dos partidos", añadió.

Además, agregó: "Estamos más unidos que nunca, hemos formado un grupo muy lindo. Este año ha sido bueno para todos y queremos terminarlo de la mejor manera".

Por último, Corral valoró los minutos que han sumado los juveniles durante esta temporada 2025: "Es muy lindo que se nos haya dado la oportunidad. Si bien, se ha comentado que es por necesidad, porque no tenemos un plantel tan extenso, está en nosotros, los juveniles, demostrar que estamos preparados y que podemos ser una opción".