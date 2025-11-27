Sebastián Arancibia pasará por el quirófano y volverá en 2026

El zaguero Sebastián Arancibia, de rápida irrupción este año en Universidad Católica, pasará por el quirófano y será baja en el cuadro cruzado hasta 2026.

El futbolista quedó fuera de la nómina de la selección chilena sub 20 que se disputó en nuestro país por una pubalgia de la cual aún no se recupera.

Ante ello, el cuerpo médico del elenco cruzado optó por operarlo, tal como contó este jueves el técnico Daniel Garnero.

"Hoy es el día de la cirugía, así que esperemos también que le hayan encontrado una solución porque estar como estuvo hasta ahora no era bueno, anímicamente te afecta un montón", dijo el DT.

"Hay un diagnóstico muy preciso y hay una solución al diagnóstico, obviamente que va a ser mucho mejor para todos", añadió.