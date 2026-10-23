Chile presentó en Doha su candidatura para organizar el Mundial de Hockey Césped 2030

Andrés de Witt, presidente de la Federación Chilena de Hockey sobre Césped, encabezó en Doha, Catar, la presentación internacional de la candidatura de Chile para organizar el Mundial de Hockey Césped 2030, durante las actividades del Congreso de la Federación Internacional de Hockey (FIH).

La delegación nacional presentó el concepto, la identidad visual y el video oficial de la campaña, que propone a Antofagasta, San Pedro de la Paz y Santiago como sedes de la competencia, bajo el lema "El hockey llega más lejos".

La presentación representa un nuevo avance en la postulación chilena, después de que la federación oficializara en septiembre el compromiso de las tres ciudades para recibir el campeonato, mediante acuerdos con sus respectivas autoridades municipales.

La comitiva que viajó a Catar contó con la participación del embajador de Chile en Emiratos Árabes Unidos, Patricio Díaz, el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, y representantes deportivos de Ñuñoa y Antofagasta.

La candidatura busca ampliar el acceso al hockey césped mediante una red de infraestructura pública, con nuevos recintos deportivos que permitan extender la práctica de la disciplina hacia distintas regiones del país.

Según explicó Chile Hockey, actualmente existe una sola cancha pública de esta especialidad en el territorio nacional, situación que la federación pretende modificar a través de los proyectos asociados a la eventual organización del Mundial.

Otro de los pilares de la propuesta apunta a organizar un campeonato sustentable, con medidas como recolección de aguas lluvias en el sur, utilización de agua desalinizada en el norte, incorporación de plantas fotovoltaicas, electromovilidad y mecanismos de compensación de emisiones mediante reforestación de bosque nativo.

"Cuando decimos ‘A Bigger World for Hockey’, estamos asumiendo el compromiso de democratizar la infraestructura en nuestro país para que ningún niño quede fuera, demostrarle al mundo que un país emergente puede organizar un evento impecable y sustentable —ampliando el deporte a nuevos rincones del orbe— y ofrecer el Mundial más respetuoso con el medioambiente en la historia del deporte", expresó De Witt.

El dirigente también valoró el trabajo del equipo responsable de desarrollar la campaña internacional.

"Lo que hizo el equipo de campaña es sensacional. En cuatro semanas trabajaron una propuesta que recogió de manera muy simple un sueño muy ambicioso y lo transformaron en un mensaje global", añadió.

La campaña, coordinada por el periodista José María Del Pino, también presentó un video promocional grabado en las tres ciudades candidatas, con la participación de integrantes de las selecciones nacionales, conocidas como "Las Diablas" y "Los Diablos", además de niños y jóvenes vinculados a escuelas de formación.

El registro incluyó un encuentro en la Región del Biobío entre seleccionados nacionales y representantes de la Asociación de Chueca Lafken Palife de San Pedro de la Paz, incorporando una referencia al palín, deporte ancestral mapuche.

En materia de infraestructura, Ñuñoa proyecta la construcción de la primera cancha de Hockey 5 completamente techada del país, mientras Antofagasta y San Pedro de la Paz trabajan en iniciativas para levantar estadios públicos de categoría internacional, con estándares de nivel olímpico.

Tras la presentación de la candidatura, la delegación chilena sostuvo una primera reunión con el Comité Ejecutivo de la FIH y continuará con encuentros bilaterales con otras federaciones y representantes del organismo internacional, como parte del proceso para conseguir la organización del Mundial de Hockey Césped 2030.