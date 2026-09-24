Chile definió sedes para su candidatura al Mundial de Hockey Césped 2030

La Federación de Hockey Césped de Chile continúa avanzando con fuerza en su objetivo de albergar por primera vez una Copa del Mundo en 2030 y este jueves concretó un hito fundamental para la candidatura nacional con la firma oficial de la Carta de Compromiso con los municipios que serán sedes del certamen.

El acuerdo contó con la participación de los jefes comunales de las tres ciudades seleccionadas para el proyecto: Sacha Razmilic (alcalde de Antofagasta), Sebastián Sichel (alcalde de Ñuñoa) y Juan Pablo Spoerer (alcalde de San Pedro de La Paz), configurando una propuesta descentralizada que abarca la zona norte, centro y sur del país.

Con la formalización de este documento, los municipios se integrarán de manera oficial a la comitiva chilena que viajará hasta Doha, Catar.

En la capital catarí, el equipo nacional presentará y defenderá técnicamente la candidatura durante la celebración del próximo Congreso de la Federación Internacional de Hockey (FIH), instancia donde se definirá a los países anfitriones del máximo certamen de la disciplina.