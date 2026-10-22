Jean Eric Salata, el multimillonario chileno que entró al negocio de la NFL y la Fórmula 1

El multimillonario de origen chileno Jean Eric Salata sorprendió en Estados Unidos con una operación financiera, comprando el 2,1 por ciento de las acciones de Miami Dolphins, equipo de la liga de fútbol americano (NFL), un negocio que también lo vinculará con la Fórmula 1, categoría reina del automovilismo mundial.

Según informó el Miami Herald, Salata acordó la compra de este porcentaje de las acciones de los Dolphins y sus negocios afiliados a Steve Ross, magnate de 86 años y dueño mayoritario del equipo.

Este acuerdo contempla participaciones vinculadas al Hard Rock Stadium y el Gran Premio de la Fórmula 1.

La inversión fue de 263 millones de dólares, aunque esta operación es minoritaria, por lo que no tendrá control en estos negocios.

¿Quién es Jean Eric Salata?

El empresario Jean Eric Salata nació en Chile, pero a los cinco años partió a Estados Unidos junto a su familia, en donde desarrolló gran parte de su carrera y construyó su fortuna, que en la actualidad es de 8.400 millones de dólares.

Su familia se radicó en Pensilvania y estudió en la prestigiosa escuela de negocios Wharton School, en Filadelfia.

Posterior a ello, comenzó su carrera profesional en Bain & Company, una consultora de estrategia empresarial en Boston.

Aunque su gran salto fue cuando fundó Baring Private Equity Asia en 1997, entrando con fuerza en el mundo de las inversiones en el mercado asiático.

Finalmente, tras años de éxitos, Forbes lo situó en el puesto 422 a nivel mundial y en el segundo lugar entre los chilenos más ricos del mundo (el primer puesto le pertenece a Iris Fontbona y la familia Luksic).

Pese a sus enormes logros, Salata no tiene inversiones en Chile, y en 2022 realizó una donación de 200 millones de dólares a la Universidad de Harvard para crear el Salata Institute for Climate and Sustainability, que investiga y busca soluciones para el problema del cambio climático.