El Dakar 2027 abandonará Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente

El Rally Dakar de 2027 se disputará fuera de Arabia Saudita, luego de que sus organizadores anunciaran este domingo un cambio de sede ante la escalada del conflicto en Medio Oriente y los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el reino árabe.

Amaury Sport Organisation (ASO) y Saudi Motorsport Company (SMC) comunicaron conjuntamente la decisión de retirar la competencia del país, donde se desarrollaron las últimas siete ediciones, debido a los recientes acontecimientos en la región.

La organización confirmó que la prueba se mantendrá entre el 1 y el 15 de enero de 2027, aunque en un territorio diferente que se dará a conocer durante los próximos días.

Los responsables del Dakar calificaron la medida como "excepcional y puntual", y precisaron que cuenta con el respaldo de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo.

El anuncio modifica los planes presentados en mayo, cuando la organización confirmó que Arabia Saudita recibiría la edición de 2027, con un recorrido que contemplaba 5.300 kilómetros de especiales.

Arabia Saudita volverá a recibir el Rally Dakar en 2028, cuando la competencia celebrará su edición número 50. Ambas organizaciones reafirmaron su compromiso de trabajar conjuntamente para desarrollar ese evento.

La suspensión de la sede saudí se suma a otras modificaciones del calendario deportivo del país relacionadas con los ataques de los insurgentes yemeníes, entre ellas la cancelación de una competencia automovilística prevista para noviembre en Yeda.