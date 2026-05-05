El Dakar presenta su edición más larga y apuesta por Arabia pese a la crisis de Medio Oriente

El Rally Dakar de 2027 vivirá su octava edición en Arabia Saudita pese a la situación crítica que vive Medio Oriente, anunciaron este martes los organizadores, que presentaron el recorrido cronometrado más largo en la era saudí, con 5.300 kilómetros de especiales.

Dos etapas maratón y nuevos territorios no explorados hasta ahora en el desierto arábigo aguardan a los participantes que se lancen a la aventura que comenzará el 1 de enero en la King Abdullah Economic City, al borde del Mar Rojo, enclave financiero que también acogerá el final el 15 de enero.

El director general de ASO, Yann Le Moenner, reconoció que la actual situación geopolítica les ha llevado a abrir interrogantes, pero que siguen la actualidad al día y que por ahora tienen garantías de que la carrera podrá celebrarse en Arabia.

"Tenemos un socio sólido y comprometido que muestra su estabilidad en las últimas semanas. Es esencial para nosotros. Nuestro trabajo consiste en preparar el próximo Dakar. Nuestros equipos están sobre el terreno ultimando el recorrido", agregó.

Tras un prólogo con salida y llegada en la King Abdullah Economic City, la caravana pondrá rumbo al norte, pasará por Alula y Hail, antes de derrotar hacia el este, destino a Al Duwudimi, para dirigirse al sur.

Bisha se convertirá entonces en el eje de varias etapas, con pasos por Wadi Ad-Dawasir y Al Bahan, antes de regresar a King Abdullah Economic City.