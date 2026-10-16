Conmoción en el rugby: Encontraron muerto a reconocido jugador en Francia

Hyron Andrews, jugador sudafricano de rugby de 31 años e integrante de Lions de Johannesburgo, fue encontrado muerto este viernes en un hotel de Francia, donde su equipo se encontraba concentrado para disputar un partido de la Champions Cup frente a La Rochelle.

El deportista fue hallado inconsciente en la ducha de su habitación, en un establecimiento ubicado en Sainte-Marie-de-Ré, en la Isla de Ré, al oeste de Francia. Los servicios de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimarlo, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos.

La Fiscalía francesa abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y dispuso la realización de una autopsia. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la causa de su muerte.

La identidad del jugador fue confirmada posteriormente por Stade Rochelais, institución que manifestó sus condolencias a la familia del deportista, sus compañeros y al cuerpo técnico del conjunto sudafricano.

Pese a la tragedia, los jugadores y el cuerpo técnico de Lions decidieron disputar el encuentro del sábado 17 de octubre en homenaje a Andrews, determinación que contó con el respaldo del club francés y de los organizadores de la competición.

El compromiso se disputará en el Estadio Marcel Deflandre y estará precedido por un minuto de homenaje al fallecido jugador. La Champions Cup es la principal competición europea de clubes de rugby, certamen en el que Diego Escobar se convirtió en 2025 en el primer chileno en participar.