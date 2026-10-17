Los Cóndores se coronaron campeones invictos del World Rugby U20 Challenger
El equipo nacional logró el título juvenil tras vencer a Bélgica en la final.
El equipo nacional logró el título juvenil tras vencer a Bélgica en la final.
El rugby nacional logró un nuevo hito con el título de Los Cóndores sub 20 en el World Rugby Challenger este sábado en el Parque Mahuida, gracias a un triunfo sobre Bélgica en la final.
La escuadra nacional firmó un marcador de 30-17 ante los europeos, con tries de Clemente Rodríguez, Rafael Silva y Marco Alvano, quien durante el partido recibió una tarjeta roja, junto a las patadas efectivas de Jaime Soler.
Chile se coronó como campeón invicto, pues anteriormente venció con autoridad a Hong Kong (83-19), Rumania (50-9) y Brasil (80-7).
Así, el rugby nacional arremetió en el concierto internacional juvenil, llevándose el segundo máximo torneo de selecciones; solo por detrás del Mundial, que nuestro país albergó en 2008 y 2013.