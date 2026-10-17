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Tópicos: Deportes | Rugby | Los Cóndores

Los Cóndores se coronaron campeones invictos del World Rugby U20 Challenger

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo nacional logró el título juvenil tras vencer a Bélgica en la final.

Los Cóndores se coronaron campeones invictos del World Rugby U20 Challenger
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El rugby nacional logró un nuevo hito con el título de Los Cóndores sub 20 en el World Rugby Challenger este sábado en el Parque Mahuida, gracias a un triunfo sobre Bélgica en la final.

La escuadra nacional firmó un marcador de 30-17 ante los europeos, con tries de Clemente Rodríguez, Rafael Silva y Marco Alvano, quien durante el partido recibió una tarjeta roja, junto a las patadas efectivas de Jaime Soler.

Chile se coronó como campeón invicto, pues anteriormente venció con autoridad a Hong Kong (83-19), Rumania (50-9) y Brasil (80-7).

Así, el rugby nacional arremetió en el concierto internacional juvenil, llevándose el segundo máximo torneo de selecciones; solo por detrás del Mundial, que nuestro país albergó en 2008 y 2013.

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