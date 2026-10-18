Nicolás Jarry volverá al circuito en un duelo chileno ante Tomás Barrios

El tenis chileno vivirá una jornada de alta expectación este lunes dado que luego de una extensa inactividad de seis meses, Nicolás Jarry (867° del ranking ATP) está listo para concretar su regreso al circuito profesional en las canchas de arcilla del Challenger 75 de Cali, torneo al que accedió gracias a una tarjeta de invitación.

El espigado tenista nacional no disputa un compromiso oficial desde el pasado 14 de abril, cuando una rebelde dolencia en su codo derecho lo forzó a retirarse en los octavos de final del Challenger de Oeiras, en Portugal, iniciando un largo proceso de recuperación médica.

Las vueltas del sorteo quisieron que su reaparición tenga un condimento extra: chocará en la primera ronda frente a su compatriota Tomás Barrios (132°), cuarto sembrado del cuadro principal en Colombia.

El cruce entre chilenos está programado para este lunes a partir de las 15:00 horas de nuestro país.

En el historial entre ambos raqueteros nacionales, el registro favorece a Jarry, quien se impuso en los dos compromisos previos, ambos disputados en las clasificaciones de torneos Challenger en las temporadas 2016 y 2017, por lo que este duelo marcará su primer enfrentamiento oficial en un cuadro principal.