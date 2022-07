El precio del dólar sigue intratable y no para de aumentar sus máximos históricos en nuestro país, y tras superar la barrera de los 950 pesos la última jornada, este miércoles sobrepasa la de los 970 pesos.

Luego de llegar ayer hasta 953,98 pesos y cerrar en 951, hoy la divisa estadounidense abrió la jornada en 959 pesos, a las 10:00 horas ya superaba los 960 y, a las 11:00, se cotizaba en 972 pesos, según reporta la Bolsa Electrónica de Chile.

Caso contrario es el del cobre, que continúa su caída libre y completó otra jornada a la baja: esta jornada retrocedió en 3,61% para transarse en 3,41 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres, su menor precio desde noviembre del 2020.

De esa forma, el metal rojo está cada día más lejos del piso de los 4 dólares, por sobre el cual se mantuvo entre agosto del 2021 y fines de junio del 2022.

Precio del cobre BML, 6 de julio:

US$ 3,414 la libra (US$ 7.525,50 la tonelada)

Variación diaria: -3,61 %

Promedio 2022: US$ 4,400 la libra.