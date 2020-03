Nueva alza histórica: El dólar superó la barrera de los 860 pesos

El dólar registró una nueva alza histórica durante esta jornada y superó la barrera de los 860 pesos.

A primeras horas de este miércoles, la divisa estadounidense alcanzó un valor de 863 pesos, lo que comprende un alza de 40 pesos en lo que va de marzo.

Mientras tanto, el cobre sufrió una fuerte caída, cerrando con un -6,6 por ciento de variación y se cotiza en la Bolsa de Metales de Londres en 2,205 dólares la libra.

Precio del cobre BML, 18 de marzo:

US$ 2,205 la libra (US$ 4.860,50 la tonelada)

Variación diaria: -6,62%

Promedio 2020: US$ 2,622 la libra