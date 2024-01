Confirmado: Tesla llega este mes a Chile

Ya es un hecho. Tesla inaugurará su primera tienda física en Chile el próximo 31 de enero con una sucursal en el Mall Parque Arauco, en Santiago.

Así lo confirmó el cofundador de una de las empresas de Elon Musk, Sawyer Merritt, en X donde invitó a sus seguidores a acompañarlos "el miércoles 31 de enero, de 20:00 a 22:00 horas, para celebrar la llegada de Tesla a Chile con la inauguración de nuestra primera tienda en Parque Arauco".

El anuncio muestra dos modelos reconocidos de la marca, específicamente los Tesla Model 3 y Tesla Model Y, lo cual podría significar que serán los primeros vehículos de la compañía que se comercializarán en Chile.

