Cobre cayó a su valor más bajo desde inicios enero

El precio del cobre cayó a su nivel más bajo desde inicios de enero y cerró en 2 dólares con 65 centavos la libra.

El escenario económico mundial y la guerra comercial también ha afectado las bolsas mundiales, incluida la chilena, además del fortalecimiento del dólar en nuestro país: Hoy trepó a los 700 pesos.

En esa línea, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, manifestó que "lo que le pasa a la industria minera, de alguna manera, lo sufre la economía en general del país. No es una muy buena noticia, están ocurriendo fenómenos (en) que no tenemos ningún tipo de control, como es la guerra comercial de China y Estados Unidos que ha ido tomando derroteros que no son del todo positivos".

Según Villarino, el problema internacional "parece profundizarse en vez de solucionarse y parece prolongarse en vez de acortarse. Por lo tanto, creo que eso hace que existan motivos para tener algunos niveles de preocupación".

Pero hay especial preocupación respecto al efecto que podría tener el precio del cobre en las arcas públicas que se estima generaría un impacto incluso superior a los 1.000 millones de dólares en los ingresos fiscales.

En ese sentido, Gustavo Lagos, economista y experto en Minería de la Universidad Católica, manifestó que "yo estimé que el año pasado el impacto del precio del año que ya terminó debido a la guerra comercial fue del orden de 1.400 millones de dólares menos de ingreso y este año puede ser del mismo orden porque si es que se mantiene este precio actual, el precio de este año va a ser inferior al del año pasado. Eso es lo que hay que comparar".

"Yo lamento mucho esta situación, estamos en una situación mundial totalmente distinta que la que teníamos hasta entonces, a principios de 2018", agregó.

Esta jornada, Reuters dio a conocer un reportaje en que advierte una caída de un 40 por ciento en la producción de cobre de Chuquicamata debido a su conversión a mina subterránea.