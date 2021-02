El precio del cobre sufrió una fuerte caída, tras casi una semana de un alza sostenida, cerrando esta jornada en los 4,16 dólares en la Bolsa de Metales de Londres.

Precio del cobre BML, 26 de febrero:

US$ 4,161 la libra (US$ 9.172,50 la tonelada)

Variación diaria: -4,60%

Promedio 2021: US$ 3,726 la libra