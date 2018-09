Juan Pablo Letelier: El Presupuesto va a crecer menos que la economía

El senador del PS Juan Pablo Letelier comentó el anuncio del Presupuesto 2019 efectuado por el Presidente Sebastián Piñera, que tendrá un aumento del 3,2 por ciento y un costo de 73 mil millones de dólares, cuestionando que su crecimiento será menor al incremento que se espera de la economía.

En conversación con Cooperativa, el integrante de la comisión de Hacienda del Senado dijo que la alocución del Mandatario solo permitió conocer aspectos superficiales de la iniciativa y que faltan los detalles para comenzar el debate.

"Lo único que nos informó (el Presidente Piñera) fue que el Presupuesto va a crecer menos que la economía, es decir, es un Presupuesto más restrictivo que los otros años. Ha dicho que este aumento va a ser del 3,2 por ciento, no tanto como la economía que está creciendo a más del 5,0 por ciento", dijo el parlamentario.

"Ha optado por algunas áreas de priorización como Seguridad Ciudadana, Infancia, Salud, como principales ejes, habló de algunas materias que serán proyectos de leyes que no conocemos aún, pero esperamos que a partir del próximo lunes, cuando el ministro de Hacienda (Felipe Larraín) entregue datos de la Hacienda Pública y el director de Presupuesto el martes entregue el informe financiero del Presupuesto podamos entrar ya al debate más sustantivo", añadió.

Diputado Mulet por Presupuesto: Me parece bien

En tanto, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, se mostró conforme con el anuncio del Ejecutivo y valoró algunos de los ejes mencionados por el Presidente Piñera.

"Creo que la propuesta de Presupuesto, la cuestión general que se ha señalado, a mi me parece bien. Énfasis en Seguridad Ciudadana, en Infancia, en Salud, se ha comprometido a reducir las listas de espera, a tener mayores índices de resolutividad, aumentar las pensiones y también el compromiso que señala el Presidente de entregar mayores recursos a las regiones y a los gobiernos locales", dijo Mulet.

No obstante rechazó las críticas que Piñera expresó en su discurso contra el Gobierno anterior.

"En términos generales me parece bien los propósitos que tiene, lo único que critico es este prurito del Presidente de criticar al Gobierno anterior en una situación que me parece injusta porque no es como él lo señala, hoy día estamos creciendo más, pero eso no es obra y gracia del espíritu santo sino que obra y gracia a un proceso que no es obviamente materia de este Gobierno que lleva unos meses en el poder", resaltó.

De todos modos, Mulet consideró razonable el incremento del gasto fiscal de 3,2 por ciento para ajustarse a la disminución del déficit fiscal y la deuda pública.

"El año pasado fue del 3,9 por ciento, estábamos creciendo menos, se proyectaba crecer más. Hoy día el 3,2 por ciento creo que es una cifra razonable con el propósito macroeconómico que tiene el Presidente y el Ministro de Hacienda de congelar el porcentaje de la deuda y de ir disminuyendo el déficit fiscal que es un compromiso que asumió el Presidente", concluyó.