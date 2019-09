Sequía: Gobierno descarta baja en la producción agrícola por ahora

Crece la incertidumbre entre los gremios agrícolas ante la época de cosecha en el país, tanto por la prolongación de la sequía en la zona central, como por la amenaza de los incendios forestales en el verano.

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, se reunió este lunes con representantes de agrupaciones como la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Asoex, Fedefruta, entre otras, para abordar sus preocupaciones.

Respecto a la posibilidad de que la situación actual lleve a una merma, el secretario de Estado indicó que "no me atrevería ahora a decir eso, pero tenemos que trabajar durísimo para que no haya esa baja en la producción, para que no afecten los calibres, la calidad y la condición de los productos de Chile".

"En los próximos días vamos a tener una evaluación de lo que puede ocurrir en la temporada de cosecha", adelantó.

Por su parte, el presidente de la SNA, Ricardo Ariztía, consideró que "los problemas más complejos se van a venir en noviembre y diciembre, dependiendo de las cuencas que estemos hablando. Por lo tanto, esto vamos a vivirlo en un periodo de incertidumbre total".

Mientras que su par de Asoex, Ronald Bown, afirmó que "ahora lo que se necesita evidentemente es urgencia" a las inquietudes del gremio por la sequía.

"En ese sentido estamos absolutamente comprometidos y queremos seguir trabajando en beneficio fundamentalmente de los que menos agua tienen", puntualizó.

Respecto a esto, el ministro Walker afirmó que en medio de la escasez hídrica "el consumo humano de agua es la primera, segunda y tercera prioridad".

Además, aprovechó de anunciar que el Gobierno dará a conocer el Plan Nacional de Control de Prevención de Incendios durante esta semana, iniciativa que contará con un presupuesto superior al del año pasado ante las estimaciones que apuntan que entre 80 mil y 110 mil hectáreas se podrían ver afectadas por siniestros en los próximos meses.

Después de este encuentro, el ministro se incorporó a la sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, instancia en la que señaló que "no podemos tener otro Petorca en Chile".