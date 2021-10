Chahuán aseguró que "estarán todos los votos de RN en el Senado" para rechazar el cuarto retiro

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, aseguró que cuenta con los votos de su partido en el Senado para rechazar el proyecto del cuarto retiro de fondos previsionales, aprobado el martes en la Cámara de Diputados.

"Puedo asegurar que estarán todos los votos RN en el Senado (para rechazar el cuarto retiro), y no solamente nuestros votos, sino que votos de senadores de la oposición. La dinámica del Senado es distinta, va a haber mucha más responsabilidad, no va a haber pánico electoral. No me cabe la menor duda de que vamos a actuar de acuerdo a la recomendación que dio la comisión política", señaló el parlamentario en entrevista con La Tercera.

En esta línea, indicó que el avance de la iniciativa en la Cámara Baja "en ningún caso" lo asume como una derrota, pese a que muchos diputados RN votaron a favor, dado que el partido que lidera "logró establecer una posición firme y clara respecto a recomendar a nuestros parlamentarios que no aprobaran el cuarto retiro de los fondos previsionales".

"Muchos de esos votos (que aprobaron) son de personas cercanas a la disidencia. Yo lamento que Mario Desbordes, que señaló que iba a colaborar con el Gobierno, que iba a colaborar con Sebastián Sichel, finalmente sus diputados votaron como votaron", puntualizó Chahuán.

Descartó opción de un retiro total de fondos

En tanto, descartó que los parlamentarios se hayan influenciado en su votación porque algunas autoridades informaron que si sacaron su primer retiro del 10 por ciento y en otros casos, como el candidato presidencial del oficialismo, Sebastián Sichel, guardaron silencio.

"La discusión del cuarto retiro dice relación con un tema distinto, fundamentalmente con que hoy tenemos un Estado que se está haciendo cargo a través de una propuesta que hizo RN, un IFE extendido hasta noviembre con pago diferido en diciembre. Además con un IFE laboral, que fue una propuesta de RN", destacó el senador al medio antes citado.

Finalmente, se mostró contrario a la idea propuesta por Sichel sobre un retiro total de fondos de pensiones en caso de que se apruebe el cuarto, dado que -aseguró- "soy contrario a retirar todos los fondos, aún cuando lo plantee el candidato presidencial".

"Estoy por fortalecer el sistema de pensiones y porque no pierdo la esperanza de que el gobierno del Presidente Piñera pueda sacar la reforma", afirmó el líder de RN.