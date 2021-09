Sichel admitió que hizo retiro de sus fondos de pensiones

El candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, reconoció en la tarde de este jueves que realizó retiros de sus fondos de pensiones y llamó a sacar el 100 por ciento si se aprueba el cuarto retiro.

Con un video publicado en sus redes sociales, y tras ser emplazado a transparentar su situación por su propio vocero de campaña, el ex ministro del Gobierno de Sebastián Piñera manifestó que "la verdad es que si se aprueba el cuarto retiro -cosa de que espero que no pase- quiero discutir en serio por qué no retiramos el 100 por ciento de nuestros ahorros para guardarlos lejos de los burócratas y la política y administrarlo en cuentas separadas para nuestra pensión futura".

"El 100 por ciento del retiro es el único camino que queda de aprobarse este cuarto retiro porque es una irresponsabilidad que aquellos que no pueden financiar sus programas de Gobierno como Gabriel Boric o aquellos que explícitamente han dicho que quieren expropiar nuestros fondos, quieran quedarse con nuestros ahorros previsionales para garantizar programas de gobierno inviables", agregó.

"Muchos, incluyéndome, hicimos retiro de estos fondos para -en el caso mío- mejorar nuestras pensiones trasladándolos a APV, y aumentamos esos fondos para arrancar de políticos irresponsables lo que no pueden financiar a través de los ahorros", enfatizó el ex titular de Desarrollo Social.

Tengo una responsabilidad y un compromiso con las personas: no voy a permitir que a los chilenos les quiten los ahorros de toda su vida #SichelDefiendeTusAhorros pic.twitter.com/pF1CDFVbXy — SichelPresidente (@sebastiansichel) September 30, 2021

Después de que dos ministros y su vocera de campaña, Katherine Martorell, reconocieran haber sacado parte de sus ahorros, Sichel evitó por cuatro días revelar si había hecho un retiro o no, argumentando el lunes que "la única incoherencia que veo hoy día son las vueltas de carnero respecto a la posición del cuarto retiro de los candidatos de oposición".

"No voy a caer en ese debate moral, porque creo que esa es la incoherencia del sistema. Mientras algunos salen a darle explicaciones a ellos, yo creo que al revés, las explicaciones las tienen que dar aquellos que están aprobando el retiro y están tirando voladores de luces, esa es la trampa", aseguró entonces.

GIRARDI ESTIMA QUE "LA DIGNIDAD ES PRIORIDAD" PARA PROVOSTE

En la otra vereda, ya están en curso las conversaciones que adelantó en la víspera la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), para impulsar la aprobación del cuarto retiro en el Senado, cuando muchos de los que integran su bloque han anticipado su voto en contra.

Para el senador Guido Girardi (PPD), uno de los pocos del sector que sí apoyan el proyecto, "lo que está transmitiendo Yasna, es que para ella como valor fundamental está la salud y la vida de las personas, la salud social, la dignidad de las personas, antes que los aspectos que tienen que ver con los intereses económicos".

"Además de eso, si ella logra convencer a aquellas personas que legítimamente pueden tener una postura distinta, (significa) que ella va a ser una presidenta de Chile donde la prioridad va a ser la dignidad", afirmó.