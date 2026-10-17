Diputado Ulloa: Es "aberrante" que las AFP normalicen pérdidas de 10% del fondo E

El diputado de la bancada PPD Héctor Ulloa calificó de "aberrante" que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) busquen normalizar las pérdidas previsionales, cercanas al 10% en el fondo E, y anunció, junto al diputado Jaime Araya, impulsar una comisión especial investigadora.

En entrevista con Diario de Cooperativa, el parlamentario cuestionó que las administradoras continuaran con sus estrategias de inversión pese a las advertencias sobre los riesgos, especialmente por el impacto que estas pérdidas pueden tener en quienes están próximos a jubilarse.

"Tratan de normalizar una pérdida de fondos de pensiones que yo considero que es aberrante, no solamente por el monto y el tamaño de la pérdida, no solamente porque afecta fundamentalmente a los que están próximos a jubilar, sino también por el monto bastante importante de la pérdida, de prácticamente 10% de su fondo", sostuvo.

Ulloa explicó que uno de los objetivos de la comisión será esclarecer por qué las AFP mantuvieron sus decisiones de inversión pese a las advertencias y determinar si los organismos encargados de regular y fiscalizar el sistema cumplieron sus obligaciones.

En ese contexto, apuntó al Banco Central, que, según indicó, advirtió sobre esta situación en noviembre del año pasado. Además, planteó la necesidad de revisar las herramientas legales disponibles y evaluar eventuales modificaciones a la normativa que regula la administración de los fondos.

"Se trata de determinar por qué sucedió esta situación, cuáles son las medidas que se podrían tomar en base al marco legal que hoy día tenemos para evitar estas situaciones en el futuro, y si es necesario modificar este marco legal", explicó.

El parlamentario señaló que solicitaron antecedentes a la Superintendencia de Pensiones para conocer quiénes registraron pérdidas durante el último año, los montos involucrados y el efecto que estas han tenido en sus futuras jubilaciones.

Asimismo, indicó que oficiaron a la Contraloría para que investigue si el organismo fiscalizador cumplió sus atribuciones.

Críticas a la postergación de la jubilación

Ulloa también cuestionó las recomendaciones dirigidas a las personas próximas a jubilarse para que posterguen esa decisión, al considerar que trasladan a los afiliados la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de las pérdidas.

"Es bastante indolente, porque prácticamente le endosamos la responsabilidad al afiliado de arreglar este problema que se ha suscitado producto de una mala gestión del administrador", afirmó.

Finalmente, advirtió que los problemas podrían repetirse con la entrada en vigencia del sistema de fondos generacionales, prevista para abril de 2027, si no se esclarecen las causas de las pérdidas y se revisan los mecanismos de inversión y fiscalización.