Eyzaguirre por fondo E: No se puede dejar que las AFP hagan apuestas de este nivel de riesgo

El exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre (PPD), comentó en Cooperativa el desplome del Fondo E del sistema de pensiones, situación originada por las pérdidas asociadas a sus inversiones en instrumentos vinculados a las tasas de interés de Estados Unidos.

En El Primer Café, Eyzaguirre sostuvo que "se tomó una posición agresiva, apostando a que iban a bajar las tasas de interés, porque si las tasas de interés hubiesen subido, pero la duración de los bonos fuera el mismo que las futuras rentas vitalicias, las personas que hoy día están jubilando, que van a tener peores pensiones, no habrían sufrido desgaste alguno".

"Esta cuestión no estaba regulada en el sistema y hubo que regularla ahora, y ha habido completa continuidad entre la opinión del gobierno anterior y este, por tanto no politicemos esto (...) esto viene a ratificar la idea de que tú no puedes dejar que las AFP, con los fondos obligatorios, hagan apuestas y el nuevo sistema no lo permite", añadió.

Por su parte, el exministro Ignacio Walker (exDC) planteó que "esto es muy grave y no se puede minimizar la gravedad de lo que ha ocurrido (...) la superintendencia advirtió repetidamente a las AFP que la especulación es incompatible con las características del Fondo E, actuaron en forma poco prudente".

"Hubo especulación más allá de lo que son los criterios de inversión, sobre todo el Fondo E, que es el más conservador. Fue poco prudente, sin duda alguna", agregó.

Desde el Partido Republicano, el diputado Luis Sánchez recalcó que "siempre hay un riesgo en toda inversión, de que te pueda ir bien o te pueda ir mal, siempre puede haber un imprevisto o alguna circunstancia que cambia y eso nos deja en una situación compleja (...) es un riesgo gigantesco, especialmente para los que están más cerca o ad portas de jubilar".

"No estoy sosteniendo que el sistema es perfecto, falta mucha información en la ciudadanía para tomar las mejores decisiones (...) es una señal de alerta de los riesgos a los cuales está expuesto siempre un sistema de estas características", aseveró.

Finalmente, el también exministro Cristián Monckeberg (RN) cree "que las AFP la embarraron, esto no debe ocurrir, porque además hubo advertencia de dos superintendentes, uno más formal y el otro con reuniones, el Banco Central (también advirtió)".

"Cuando se trata del sistema de pensiones en Chile hay que ser doblemente prudente, porque la discusión está muy a flor de piel, es muy delicado, más aún cuando se llegó a un acuerdo importante legislativo para hacerse cargo de la reforma de pensiones, que hacía falta, y se consolida el sistema (...) el mundo político, es un consenso amplio y no simple, llegó a un buen acuerdo para fortalecer esta sistema y lo que esto hace es pegarle una patada en las canillas", sentenció.