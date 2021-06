La Bolsa de Santiago cayó casi 4% ante proyecto para retiro total de pensiones

La Bolsa de Santiago registró una caída del 3,80 por ciento este jueves, jornada en la que un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley que busca permitir a los ciudadanos retirar de forma anticipada la totalidad de sus fondos de pensiones.

El Índice de Precio Selectivo de Acciones (IPSA), principal indicador de la plaza local, cerró en los 4.226 puntos, sufriendo su peor jornada desde el pasado 17 de mayo (cuando el parqué chileno se desplomó un 9,33 por ciento) justo después de las elecciones de los constituyentes que escribirán la nueva Constitución, en la que triunfaron las fuerzas progresistas y perdió la derecha.

La fluctuación en el mercado de valores se da en medio del revuelo que armó la iniciativa legislativa para el retiro total de los ahorros previsionales que se presentó este jueves, poco más de un mes después de que se aprobara, por tercera vez desde el inicio de la pandemia, un retiro del 10 por ciento de las pensiones.

El proyecto autorizaría a los contribuyentes a retirar en una única vez el monto total de sus cuentas de ahorro individual, de contribución obligatoria para los trabajadores, y que gestionan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas.

Según la iniciativa, habría un límite en ese retiro de casi 40 millones de pesos, alrededor de 55 millones de dólares.

"El mercado está anticipando que va a haber una cirugía mayor en los fondos de pensiones y hay bastante incertidumbre. A eso súmale que Chile va a hacer una nueva Constitución, que su modelo de desarrollo está en tela de juicio, etc. Son múltiples factores. La Bolsa ha caído porque está reflejando todo ese ruido político", dijo a Efe el director de la Escuela de Negocios Universidad Mayor, Francisco Castañeda.

"CUIDADO CON CIERTAS INICIATIVAS"

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo ante el Congreso que "no ligaría directamente" el proyecto presentado con la caída de la bolsa "porque obviamente siempre hay mucha volatilidad" pero advirtió que "hay que tener cuidado con que ciertas iniciativas impacten al mercado".

El economista Joaquin Aguirre, de la administradora de inversiones Sartor FG, dijo al diario La Tercera que "para que esos retiros se pudieran hacer hay una cantidad enorme de instrumentos" que las AFP tendrían que vender para poder entregar los fondos y que "para que eso ocurra, tienen que haber compradores".

"Por eso es que no creo que (este proyecto del retiro del 100 por ciento) se pudiera concretar de manera inmediata ya que no me parece que el mercado esté provisto de las herramientas para absorber esa cantidad de ventas que ocurriría", expresó.

La iniciativa, que se adelantó a la ya anunciada por el diputado oficialista Jorge Alessandri (UDI), está firmada por los opositores Pamela Jiles (PH), Jenny Álvarez (PS), Patricia Rubio (PPD), Félix González (PEV) y Gabriel Silber (DC).

Chile dio luz verde a finales de abril a una iniciativa que permitía retirar un 10 por ciento de los fondos de pensiones, una medida similar a las que se aprobaron en julio y diciembre de 2020, que buscaba dar liquidez a las familias durante la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19.

Los tres retiros aprobados hasta ahora han supuesto un desembolso de más de 48.000 millones de dólares para los fondos privados, según las últimas cifras de la Superintendencia de Pensiones.