Senado no votará cuarto 10% la próxima semana: Sigue "construyendo acuerdos" para lograr aprobarlo

El Senado no votará la próxima semana el cuarto retiro de ahorros previonales -que incluye el segundo anticipo de rentas vitalicias-, que fue aprobado el martes, en general, por la Comisión de Constitución, en el inicio de su segundo trámite legislativo.

Así lo definieron los comités de senadores en su encuentro de este viernes, aunque acordaron volver a reunirse el siguiente martes para determinar una fecha.

"Tenemos que conversar el martes sobre la fecha de discutirlo. Pero al menos no está en tabla, y se va a respetar el acuerdo unánime de sesionar martes, miércoles y jueves de acuerdo con la tabla (ya definida)", confirmó la presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón (DC).

De todos modos, la apretada agenda del Senado complica una pronta votación, sobre todo antes de las elecciones del 21 de noviembre. Esto considerando una eventual aprobación de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, en la Cámara de Diputadas y Diputados, el lunes 8 de noviembre, lo que remitiría el libelo al Senado; además de que la prioridad actual es el Presupuesto 2022, ley más importante de la República, y que la semana del 15 de noviembre es distrital.

También, según reiteró Rincón, la reforma transitoria para un nuevo giro de pensiones no cuenta hoy con los apoyos suficientes (26 votos, quórum de tres quintos) para que se apruebe, por lo que aún se busca un acuerdo entre la oposición y algunos senadores oficialistas.

"Estamos construyendo un acuerdo que permita viabilizar que estén los votos, que hoy no están. No es efectivo que se esté demorando por, se ha dicho que se están construyendo los acuerdos para que estén los votos", afirmó la senadora DC.

Sin embargo, algunos parlamentarios pedirán que se ponga en tabla la próxima semana.

El senador independiente Pedro Araya, quien como presidente de la Comisión de Constitución ha impulsado la tramitación en la Cámara Alta, criticó que "es una muy mala noticia la decisión que tomaron los comités del Senado de no colocar en tabla el cuarto retiro".

"La gente necesita certezas, saber si este proyecto va a avanzar, y vamos a pedirles a los comités que reconsideren esta decisión", anticipó.

A su vez, el senador Carlos Bianchi deploró lo resuelto por los comités. "No soy parte de ese acuerdo, no acepto ese acuerdo y lo repudio. Se ha postergado, para el día 8 de noviembre, la votación (...) es no entender la urgencia y necesidad de las personas", lamentó el también independiente.

Esta situación ha causado molestia en los diputados autores y que apoyan el proyecto, quienes acusan una suerte de "trampa" de los senadores a fin de poder rechazar el cuarto retiro pasados los comicios de noviembre y así no sufrir daño electoral.