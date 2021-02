Senadores de oposición advierten "inviabilidad política" del proyecto de tercer retiro

Tras el rechazo del Gobierno a la idea de un tercer retiro de los fondos previsionales, senadores de oposición también se alinearon y se mostraron contrarios a la iniciativa de los parlamentarios de su sector.

Un grupo de diputados de oposición, liderados por Jaime Mulet y Alejandra Sepúlveda (FRVS), y que lleva las firmas de los comunistas Amaro Labra y Camila Vallejo, el socialista Gastón Saavedra y el independiente Patricio Rosas, firmó el proyecto de un tercer retiro del 10% justo antes de que comenzara el receso legislativo, el que deberá ser discutido en marzo.

El Gobierno ya salió al paso y rechazó tajantemente la iniciativa, al igual que el senador (PS) Juan Pablo Letelier, presidente de la Comisión de Trabajo, quien declaró que hay "tantos millones de personas que quedaron sin fondos", por lo que esto "no es una solución".

"Plantear un tercer retiro no creo que tenga viabilidad política, pero por otro lado, digamos las cosas como son, ya el Tribunal Constitucional ya dictó una posición en esta materia", recalcó.

EL FOCO EN LA REFORMA PREVISIONAL

El Gobierno, a través del ministro del Trabajo, Lucas Palacios, reiteró que hay que "avanzar" en una reforma de pensiones que asegure "buenas pensiones para el futuro" y, en esta línea, el senador (DC) Jorge Pizarro criticó que el Ejecutivo "no tiene ningún interés en modificar el actual sistema de AFP".

"Hemos hecho propuestas que implican cambios estructurales al actual sistema de administración de fondos de pensiones. Si no es así, y el Gobierno cree que con medidas transitorias o modificaciones no estructurales, le vamos a dar un acuerdo, está absolutamente equivocado", señaló el parlamentario, quien lamentó por los pensionados, porque "ya teníamos el compromiso de habérsela arreglado hace dos años atrás".

El senador (UDI) Juan Antonio Coloma defendió la reforma que impulsa el Gobierno, con un 3% al pilar solidario, lo que a su juicio "es súper razonable y que tiene que ver con lo que la gente quiere".

"Si le preguntan, las personas lo que quieren es mejorar sus cuentas individuales con su trabajo, no que le metan la mano al bolsillo, y ese es un dato que hace rato está arriba de la mesa, y parece que muchos no quieren constatarlo. Esta es la ecuación que se está buscando, tratemos de ayudar, no ponerle pelos a la sopa", dijo.

QUÉ DICEN LOS EXPERTOS

Según la Superintendencia de Pensiones, casi 2,9 millones de personas ya quedaron sin saldo en sus cuentas de capitalización individual tras el primero y segundo retiro.

En este marco, el académico Jean Paul Quinteros, de la Facultad de Economía de la Universidad Central, planteó que primero se debería distinguir entre aquellos que no se verían tan afectadas por un nuevo retiro, que corresponde a la población laboral más joven, y luego analizar al segmento que podría verse mayormente afectado, como quienes están más pronto a pensionarse.

"Vería dentro de ese primer grupo, de los recién iniciados en el mundo laboral, qué tipo de trabajo desempeñan, qué tipo de profesión poseen, y por lo tanto, cuáles son sus expectativas dentro del mercado laboral. Por ende, hay que hacer una distinción muy bien porque, si no, se puede generar una especie de efecto regresivo de que personas que tienen la capacidad de acumular su recurso, van a acceder a beneficios estatales, cosa que en la práctica no conviene porque para el Estado los recursos son limitados", expuso.

A su vez, el ex superintendente Alejandro Ferreiro sostuvo que, respecto "a las personas que tienen todavía un recorrido en su vida laboral activa y pueden construir una pensión para adelante, la respuesta pasa por sincerar la tasa de contribución: el 10 % que estamos ahorrando es muy poco, se compara con el 18 % promedio de los países de la OCDE, y tenemos que llevar esa tasa de contribución a un 16, 18 %, si queremos construir pensiones razonables".

"El segundo punto tiene que ver con las personas que ya no van a poder construir a través de su esfuerzo de ahorro una pensión, en ese sentido, el Estado va a tener que replantearse la cobertura del Pilar Solidario", agregó.

En tanto, José Luis Ruiz, académico de la Universidad de Chile y ex integrante de la Comisón Bravo, apuntó que se debe hacer un desglose de cuántos extranjeros retiraron su 10 %, pues en caso de que regresen a sus países el costo de la pensión futura ya no sería del Estado chileno.

"El fenómeno migratorio en Chile es algo muy potente en los últimos años, entonces podría ocurrir que una masa importante de extranjeros que vino, trabajó y volvió a su país aparezca en nuestros registros. De alguna manera hay que limpiar muy bien en qué consiste esos 2,9 millones que registran saldo cero", puntualizó.

Según el reporte actualizado de la Superintendencia hasta el 12 de febrero, el 93,2 % de quienes retiraron son chilenos y el 6,8 %, extranjeros, es decir, 482 mil, pero que no necesariamente están entre quienes quedaron con saldo cero.

En tanto, el 57,5 % de queines sacaron parte de su ahorro previsional tienen entre 25 y 45 años.