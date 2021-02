Gobierno reitera rechazo a un tercer retiro y pide enfocarse en reforma previsional

El Gobierno salió este miércoles a reiterar su rechazo a la idea de un tercer retiro de fondos previsionales, la que está siendo empujada por parlamentarios de oposición para el mes de marzo, y llamó a poner el foco en acordar una reforma al sistema de pensiones.

La pasada jornada el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, advirtió que el hecho de que las personas sigan echando mano a sus cuentas individuales "es una política regresiva que no beneficia a los más pobres", postura a la que adhirió este miércoles su par de Economía, Lucas Palacios.

"Cuál es el problema, lo ha dicho el ministro Cerda y yo me sumo completamente, las personas más vulnerables ya no tienen fondos, se están quedando sin fondos, y la verdad es que hay que avanzar en una reforma de pensiones que asegure buenas pensiones para el futuro, pero también para ahora", sostuvo.

"Ese es el camino que tenemos que seguir transitando y empujando", enfatizó, "para que cuidándonos entre todos, podamos seguir haciendo que nuestra economía funcione, se recuperen los empleos y poder salir adelante y generar los ingresos que necesitan las familias".

Según la Superintendencia de Pensiones, hasta el 12 de febrero un total de 2 millones 888 mil 805 afiliados ya quedaron sin saldo en sus cuentas de ahorro previsional por el primer y segundo retiro del 10 %.

DIPUTADOS INSISITRÁN SI NO HAY AYUDA ESTATAL

Entre los diputados impulsores, donde destacan los regionalistas verdes Alejandra Sepúlveda y Jaime Mulet, insisten que buscan dar respuesta a las personas que han debido enfrentar las pandemia sin ayuda del Estado, y si aquello no ocurre, insistirán en la iniciativa.

"El objetivo es que le lleguen recursos a la gente que no tiene, que ha dejado de percibir (...) y que no ha arreglado su situación laboral o han visto disminuidos sus ingresos. El tercer retiro, al igual que el primero, siempre lo ideamos con el propósito de que se apruebe en la medida que el Gobierno no llegue con ayuda", dijo Mulet, timonel de la FRVS y candidato presidencial del partido.

En el Senado, en tanto, en la oposición no gusta la idea pues creen que no es un buen camino que la gente siga usando sus recursos para paliar la crisis, pero consideran que tampoco correctando mezclar ese asunto con la reforma previsional.

ENTENDIMIENTO "SE HA ESFUMADO" TRAS SALIDA DE BRIONES

En ese marco, el senador PS Juan Pablo Letelier, presidente de la Comisión de Trabajo, advirtió que actuamente es complejo llegar a un entendimiento entre oposición, Gobierno y oficialismo, pues "se ha ido esfumando desde la crisis que provocó la salida del ex ministro Ignacio Briones" de Hacienda, para iniciar una carrera presidencial por Evópoli.

"Desde entonces hubo un retroceso muy fuerte, encabezado por la UDI que tiene una defensa ideológica a ultranza de este modelo de capitalización individual, y es muy reacia a que exista un pilar de seguridad social", fustigó el legislador.

En el sector, de todos modos, aseguran que no se moverán de su intención de que el 6 % de cotización adicional, fijado en la reforma que se tramita en el Congreso, sea destinado a un pilar colectivo , pues -apuntan- aquello garantiza una mejora real de las pensiones más bajas.