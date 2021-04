Tercer retiro del 10% dio un nuevo paso en el Congreso

El tercer retiro del 10 por ciento de los ahorros previsionales dio un nuevo paso en el Congreso, al ser aprobado, esta tarde de lunes, en la Comisión de Constitución del Senado.

La instancia visó la iniciativa en general, con los votos a favor de los senadores de oposición: Pedro Araya (independiente), Alfonso de Urresti (Partido Socialista) y Francisco Huenchumilla; y mientras que los oficialistas Rodrigo Galilea (RN) y Luz Ebensperger (UDI) rechazaron.

Huenchumilla criticó que "la respuesta del Estado a esta crisis no ha estado a la altura de la profundidad del sufrimiento" de las familias, y que ha primado "la política del goteo, del picoteo, con letra chica" ante lo cual "el Parlamento ha tenido una respuesta que no es común y corriente, y esta es la respuesta que tenemos".

Por su parte, Galilea afirmó que "todos los datos nos dicen que están compensados en el quintil 1, 2 y 3 el 100% y más de la pérdida de ingresos, y en el quinto ni hablar, porque ni siquiera tuvieron pérdidas", por lo cual llamó a "tener un mínimo de inteligencia para decir 'no sigamos poniendo plata donde no se necesitaba plata' ".

Tras esta votación, el proyecto de reforma constitucional pasa a la Sala de la Cámara Alta para su votación en general y luego debe volver a la misma Comisión de Constitución para su análisis en particular, donde uno de los puntos en conflicto es el retiro de fondos desde rentas vitalicias.

De hecho, en la instancia expuso hoy el presidente de la Asociación de Aseguradoras de Chile, Mario Gazitúa, quien sostuvo que no tienen liquidez para enfrentar anticipos o préstamos a pensionados por la forma en que están dispuestas las inversiones.

La referida votación en la Comisión se produjo después de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara, pasadas las 14:00 horas, mejoras al Ingreso Familiar de Emergencia, incluida su entrega, "sin ningún requisito, a todas las familias que estén en el 80% (más vulnerable) del Registro Social de Hogares".

Posteriormente, los comités parlamentarios del Senado se reunieron y acordaron fijar como plazo para presentar indicaciones mañana martes hasta las 18:00 horas. Así, se discutirá en particular en la comisión para que después sea votado en Sala el jueves, para cuando se citará una sesión especial desde las 09:00 horas, en segundo trámite constitucional.

En el Senado la oposición tiene 24 votos y necesita sólo dos del oficialismo para lograr el quórum de tres quintos para la aprobación de esta reforma transitoria. Los senadores Juan Castro (ex RN), Marcela Sabat y Manuel José Ossandón, de RN, y el UDI Iván Moreira se han mostrado a favor.

ENTREVERO ENTRE DE URRESTI Y PRESIDENTA DE LAS AFP

En la sesión de este lunes participó también la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, quien la pasada jornada dijo en una entrevista que "las Administradoras no han fracasado" y que hay una gran culpa de los políticos en los problemas que ha tenido el sistema de pensiones: "No es culpa de las AFP que los políticos no hayan hecho las reformas que había que hacer con el paso del tiempo".

Hoy el senador De Urresti reaccionó y, subiendo el tono, le exigió explicaciones. "Usted representa a una institución que se ha defendido con uñas y muelas, que se ha negado a cualquier modificación. Que se haga cargo, no puede alguien livianamente en la prensa sacarle la mugre al Parlamento, mentir y venir ahora como blanca paloma a exponer en nombre de las AFP. Eso no es serio. Dejémonos de impunidad de estas personas que hablan desde el oasis de la riqueza", emplazó.

"En primer lugar, me parece que merezco respeto como mujer, como persona y como representante de una institución válida", respondió Cox, quien remarcó que "vivimos en una democracia donde los disittnos sectores e instituciones tenemos derecho a expresar nuestra opinión".

"SUCESIÓN DE RETIROS SE VA CONCENTRANDO EN SECTOR DE MAYORES INGRESOS"

En tanto, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, expuso la serie de retiros cada vez va beneficiando principalmente a los sectores de mayores ingresos.

"La sucesión de retiros de ahorros provisionales, que ya no es una medida por una vez, es una sucesión de retiros, no significa que a medida que avanzamos se vaya repitiendo o aun mejorando respecto de la ronda anterior. En lo que se refiere a la distribución de los fondos retirados, estos se van concentrando cada vez más en los sectores de mayores ingresos, que son los que han sufrido menos con el impacto de la crisis, y eso hace más regresiva cualquier exención de impuestos que se otorgue", explicó.

"Lo que retire el 20 por ciento más rico de la población puede ser hasta nueve veces mayor a lo que se retire el quintil más pobre", acotó.

OFICIALISMO ANALIZA POSIBLES DE CONSECUENCIAS POR EL TC

Por otra parte, La Moneda ha insistido que recurrirá al Tribunal Constitucional, que el requerimiento está listo y difícilmente eche pie atrás. No obstante, una alternativa es aguardar la tramitación en el Congreso y ver el resultado final de la reforma, pues sus modificaciones podrían variar los argumentos que llevará ante el TC.

En el oficialismo, sobre todo en Renovación Nacional -donde hay mayores apoyos al tercer retiro-, analizan las posibles consecuencias sociales de que el Gobierno concrete la presentación ante el cuestionado Tribunal. Esto luego de que la carta presidencial del partido, Mario Desbordes, anticipara en Canal 13 que "es evidente que esto va a provocar malestar social".

El diputado Francisco Eguiguren opinó que "si (el Ejecutivo) pierde en el TC va a ser una derrota política que no sé cómo la va a amortiguar, y si la gana, va a tener una indignación ciudadana que de verdad se puede evitar, y yo no sé calcularla".

"Es una cuestión de sentido común, de puro realismo; si finalmente el Presidente Piñera concurre al TC no cabe duda que esto va a producir un ruido y un malestar social no menor", sostuvo a su vez su correligionario Andrés Celis.

Desde la Administración Piñera, el ministro vocero, Jaime Bellolio, comentó que espera que ninguno de los parlamentarios esté llamando a la violencia con sus palabras.