Presidente Piñera anunció mejoras para el Ingreso Familiar de Emergencia

El Presidente Sebastián Piñera dio a conocer "un mejor beneficio, una mayor cobertura, un mayor acceso y una mayor universalidad" del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los meses de abril, mayo y junio.

"Dada la extensión y profundidad de la pandemia del coronavirus a nivel mundial, y también de la recesión de la economía mundial, ninguna ayuda es suficiente para compensar las privaciones y las angustias que afectan a las familias chilenas", indicó el Mandatario en su alocución desde el Palacio La Moneda.

De esta manera anunció un fortalecimiento de "nuestra red de protección social" con el aumento del Ingreso Familiar de Emergencia "ampliar su cobertura y universalidad y simplificar sus procedimientos para acceder a ese beneficio".

Se va a pagar en los meses de abril, mayo y junio y contará con un ingreso de 100 mil pesos por cada integrante del hogar, que se otorgará "sin ningún requisito a todas las familias que estén en el 80% del Registro Social de Hogares" y esto "independiente de la situación sanitaria de la comuna en que viva y sin requisito de tope máximo de ingreso familiar".

En total, va a beneficiar directamente a 13 millones de personas -se agregan tres millones de beneficiados-, por lo que, de acuerdo al Mandatario, "se está duplicando la cobertura que tenía el IFE que se pagó en marzo pasado".

Presidente @sebastianpinera junto a ministra @KarlaEnAccion y ministros del Comité Político anuncia mejoramiento del IFE. $100 mil pesos por cada integrante de los hogares que estén en el 80% más vulnerable, sin requisitos, para llegar a 13 millones de personas. pic.twitter.com/uw7ZmlSpjo — Ministerio de Desarrollo Social y Familia (@MinDesarrollo) April 19, 2021

Esta medida tendrá un costo de 5.500 millones de dólares y que, según explicó el Presidente Piñera, "se va a pagar con recursos públicos, sin afectar los ahorros previsionales de los trabajadores, sin afectar los ahorros previsionales de los pensionados y sin disminuir las pensiones actuales y futuras de nuestros compatriotas", en referencia al proyecto del tercer retiro del 10% que se está tramitando esta jornada en el Senado.

Y, respecto al debate legislativo, el Jefe de Estado también se abrió al "impuesto a los súper ricos": "Manifestamos nuestra voluntad de buscar acuerdos que nos permitan aumentar la recaudación tributaria, incorporando mayores esfuerzos de los grupos que tienen mayores ingresos, para avanzar hacia un país más justo", agregó.

CONGRESISTAS AÚN VEN FALTA DE UNIVERSALIDAD

Previo al anuncio, el senador oficialista Francisco Chahuán (RN) le exigió al Presidente Piñera "hacer las cosas bien".

"Exigimos al Gobierno que las cosas sehagan bien. Es inaceptable que el Bono Clase Media termine en un fracaso. Reparen de inmediato esta mala política pública y que no haya letra chica para que este sea un bono universal. Esta es una vergüenza, tiene que ser reparado inmediatamente, porque, de lo contrario, lo único que hace es aumentar el nivel de frustración", fustigó el congresista.

Senador oficialista Francisco Chahuán (RN) le envía un mensaje al Gobierno.@cooperativa pic.twitter.com/gbvolq9cp1 — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) April 19, 2021

Poco después del anuncio, el diputado RN Eduardo Durán expresó que "valoramos que el Presidente haya ampliado la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia, como también que su entrega sea automática y sin tanta burocracia, pero insistimos en la universalidad total de las ayudas a las familias, pues esto es un estado dinámico que cambia todos los días".

Por lo mismo, sostuvo nuevamente que "espero que el Presidente no vaya al Tribunal Constitucional para frenar el retiro del 10 por ciento de las AFP" después de esta flexibilación del beneficio.

En esa línea se manifestó también su par de Convergencia Social Diego Ibáñez, por cuanto "el problema es que el corte en el 80 por ciento del Registro Social de Hogares deja fuera a muchas personas que hoy no están calificando para obtener ayudas, y para quienes la única esperanza es el tercer retiro".

"De ahí que insistimos al Presidente que no ocupe este anuncio como una moneda de cambio, y desista de ir al Tribunal Constitucional para que la gente pueda obtener su tercer retiro", remató.

Desde el Senado, la presidenta de la Corporación, Yasna Provoste (DC), señaló que "uno siempre se pregunta por qué el Gobierno una vez más llega tarde a situaciones que desde la oposición le habíamos planteado con claridad: es decir, eliminar que el IFE está asociado al plan 'Paso a Paso' y, además, eliminar los puntajes de corte que están establecidos en el artículo 4. Se negaron durante toda la discusión de las modificaciones del IFE y del Bono Clase Media, y hoy, frente al fracaso de la implementación del bono, hacen este anuncio que es insuficiente y tardío".

"El tercer retiro viene a ser una ayuda importante para esas familias", agregó la legisladora.

ALCALDES PIDIERON COMPLEMENTAR EL IFE Y EL BONO

Previo al discurso del Mandatario, un grupo de alcaldes y alcaldesas de oposición -todos candidatos a la reelección- llevaron a La Moneda una serie de propuestas para complementar este beneficio y el IFE de manera automática, algo similar a lo que concretó Piñera más tarde.

El jefe comunal de La Granja, Felipe Delpin (DC), opinó que de esta manera se implementa "algo mucho más rápido, como una 'Ley del completo' para entregarle un Ingreso Familiar de Emergencia de forma universal a todas las familias que estén dentro del 80 por ciento del Registro Social de Hogares, y además, un bono a esas mismas familias".

"La gente no puede estar postulando todos los meses o ingresando los datos, porque además no en todos los barrios existe la conectividad suficiente, y no todos nuestros vecinos se manejan con el internet", apuntó.

Coincidió con él su correligionaria y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, asegurando que "al menos en nuestros recorridos y conversaciones, claramente hemos visto que a la mayoría de la gente no le llegan los beneficios que se han planteado".