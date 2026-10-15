Desplome del Fondo E: "Se especuló más allá de lo razonable con platas de trabajadores que están por pensionarse"

El economista y experto en AFP Andras Uthoff abordó la caída del fondo E de pensiones y atribuyó el fenómeno a "fallas de los administradores de riesgo y de especular más allá de lo razonable con los fondos de los trabajadores que están por pensionarse".

Entre enero y septiembre de 2026, el mentado fondo -considerado el menos riesgoso- acumuló una disminución real de 10,39%, según cifró la Superintendencia de Pensiones.

Ante ello, el miembro del Consejo Consultivo Previsional señaló que "la lección que sacamos en esta oportunidad es que los fondos que se llaman no riesgosos, aún son riesgosos financieramente".

"Ahora, en el caso particular chileno y de lo que ocurrió, es que había una estrategia de inversión en que se estaban usando los derivados para hacer ganancias en el fondo E, asumiendo que las tasas iban bajando, y así fue en gran parte de los años inmediatamente anteriores; del año pasado, por ejemplo", explicó Uthoff.

"Se mantuvo esta estrategia, pero ocurrió lo contrario: producto de la guerra y el aumento del precio del petróleo y la inflación en Estados Unidos, las tasas de interés en ese país subieron. Eso hizo caer los bonos y la pérdida a 10% en un instrumento que se suponía seguro", afirmó el economista.

"Hay mucho por regular todavía y mucho por hacer"

"La respuesta de las AFP ahora es 'bueno, denme un tiempo más, estas cosas (se recuperan) a largo plazo'. Pero, desgraciadamente, la gente que está por jubilarse el próximo mes, en diciembre, no está en condiciones de (recuperar los montos en) un largo plazo", indicó el experto en AFP.

Como solución, "las cosas que uno puede hacer es la protección financiera, que son estrategias de inversión que reduzcan el riesgo, que es esto que se va a hacer con los fondos generacionales; hacer protección colectiva, es decir, una reserva que amortigüe pérdidas extraordinarias con cobertura limitada y financiamiento explícito; o una protección institucional, que instruya obligaciones de gestión y supervisión basadas en la estabilidad de futuras pensiones ofrecidas por las AFP. Entonces, hay mucho por regular todavía y mucho por hacer", sostuvo Uthoff.

"Estamos operando aquí en Chile con un mercado de ahorro de largo plazo que no está suficientemente bien regulado para proteger a las personas como lo hace un sistema de protección social. Y ahí hay lecciones que se pueden aprender de Suecia, Noruega u otros países que han avanzado más en este sentido", cerró.