Ministra Zaldívar: Necesitamos mejorar el ahorro de los cotizantes

Minuto a Minuto: La interpelación a la ministra María José Zaldívar

Con un debate centrado en el sistema de pensiones y que también abarcó aspectos laborales se desarrolló la interpelación a la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, en la Cámara de Diputados, en el inicio de una seguidilla de interpelaciones que continuará esta semana con los titulares de Salud, Jaime Mañalich, mañana miércoles, y de Hacienda, Ignacio Briones, el jueves.

El encargado de realizar el interrogatorio fue el diputado del PS Marcelo Díaz, quien le consultó a la secretaria de Estado respecto de la seguridad social como derecho constitucional, el marco regulatorio del sistema previsional, la extrema pobreza asociada al tema de las pensiones, la efectividad del sistema de capitalización individual y la rentabilidad de las AFP, las tasas de reemplazo y pensiones dignas para todos, entre otros temas.

En esta línea, la ministra Zaldívar destacó algunas de las leyes recientemente aprobadas, como fue la que permitió el aumento gradual de las pensiones básicas solidarias, cuyos nuevos montos comenzaron a pagarse el pasado 12 de diciembre a un millón y medio de pensionados; y la entrega de un bono de parte del Estado a los beneficiarios del subsidio familiar, ya entregado en un 85 por ciento a un millón y medio de familias.

Además, enfatizó la importancia de la reforma previsional del Gobierno para mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros pensionados, recalcando la importancia de aumentar el ahorro de los cotizantes.

"Necesitamos mejorar el ahorro de los cotizantes (...) No podemos pagar mejores pensiones si no reconocemos que tenemos un problema en la cotización", responde la ministra.

También planteó la relevancia de reescribir las bases del sistema, que ingresen nuevos actores sin fines de lucro, que exista una entidad fiscal que administre completamente la cotización adicional del 5 por ciento que propone el Ejecutivo, que los afiliados tengan una mayor participación y una suerte enlazada con sus administradora y generar un tercer pilar basado el ahorro colectivo solidario.

Asimismo, admitió que no funcionó establecer solo el ahorro individual como el único pilar de las pensiones, pero aclaro que no es que no funcionara el sistema, sino que "no basta el ahorro individual".

Zaldívar recordó que desde el aumento de pensiones de diciembre pasado ningún adulto mayor se encuentra bajo la línea de la pobreza (165 mil pesos), no obstante solo los mayores de 80 años recibieron el 50 por ciento de aumento de la pensión básica, llegando a los 165 mil pesos, mientras que para los pensionados entre 75 y 79 años, el monto llega a 143 mil pesos y para los menores de 75 años, la pensión llegó a 137 mil pesos.

El tema laboral

Luego de abordar el tema de las pensiones, las consultas del diputado Díaz avanzaron al ámbito laboral, donde preguntó sobre salario mínimo, el proyecto de 40 horas y la negociación colectiva, entre otros puntos.

Respecto del salario mínimo, la ministra mencionó la propuesta en trámite que crea el ingreso mínimo garantizado, al tiempo que recordó la próxima negociación sobre salario mínimo, dada las alzas que se deberán verificar en los próximos meses, de 2,5 por ciento en marzo próximo.

En cuanto a la jornada laboral y la discusión del proyecto de 40 horas, la secretaria de Estado llamó a conversar sobre la temática teniendo en cuenta aspectos como la necesidad de garantizar la calidad de vida de los trabajadores y, en ese plano, remarcó la importancia de considerar la flexibilidad como un punto a tomar en cuenta y no solo la cantidad de horas a trabajar por semana.

Por último, también en el ámbito laboral, la ministra expresó la voluntad del Gobierno a hacer modificaciones al Código de Trabajo para incrementar la repartición de las utilidades de las empresas de un 30 a un 50 por ciento e incrementar el porcentaje de las gratificaciones que hoy se entregan de manera mensual, tal como lo propondría un proyecto originado por la oposición.