Tras acoger las recomendaciones del CFA, senadores piden financiamiento para la PGU

Los senadores de oposición de la Comisión de Hacienda del Senado esperan una nueva propuesta del Gobierno respecto al financiamiento del proyecto de ley para establecer una Pensión Garantizada Universal (PGU).

Esto luego que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) enviara en la última jornada su informe al Congreso respecto al financiamiento de esta iniciativa, indicando que "lo prudente" es asegurar ingresos permanentes por un valor equivalente al 0,95% del PIB anual "en régimen para financiar de manera sostenible la PGU", sugiriendo revisar y reemplazar "algunas fuentes de financiamiento" para poder asegurar que este proyecto "pueda implementarse adecuada y sosteniblemente".

En esta línea, los parlamentarios miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, instancia encargada de discutir justamente el financiamiento de este proyecto, lo que será visto este lunes 10 de enero, pidieron al Ejecutivo una nueva propuesta para poder sostener esta pensión en el largo plazo.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) señaló que "espero que durante el fin de semana el Gobierno pueda reflexionar, y el lunes nos pueda hacer un planteamiento serio que podamos abordar. Todos creemos que la PGU es una buena idea, y va en la dirección más que correcta, pero para eso necesitamos que todos actuemos responsablemente asegurando financiamiento de mediano y largo plazo".

"En eso el rol del Gobierno es fundamental", subrayó.

Mientras que su par socialista Carlos Montes indicó que "el Gobierno tiene que abrirse a repensar esto, a incorporar -por ejemplo- el royalty, si el royalty puede ser una manera que ayude algo, porque no es solo para esto. También incorporar el impuesto a los más ricos, como lo propuso la Cámara de Diputados, hay otras formas, como otras exenciones, porque las exenciones totales son 9.000 millones de dólares".

🔵El Senador PS, Carlos Montes, le pide al Gobierno “abrirse a otras formas de financiamiento” tras informe del Consejo Fiscal Autónomo sobre la Pensión Garantizada.



El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió al informa del CFA y sostuvo que "lo que dice el Consejo Fiscal es que las exenciones tienen que aprobarse al mismo tiempo que el proyecto de la PGU: toda la razón, es lo mismo que queremos nosotros. Queremos avanzar en el Congreso en ese sentido".

Agregando que "esperamos que no le pongan más palitos a la bicicleta, que no traten de boicotearlo, como han hecho algunos grupos radicales, porque no le están pegando al Gobierno, lo que están haciendo es golpear a esas más de dos millones de personas que están esperando hace mucho rato que puedan subir sus pensiones, particularmente mujeres y familias de clase media".

Cabe recordar que esta semana, la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aprobó el proyecto que detalla las exenciones tributarias que financiarán la PGU. Respecto a la reducción y eliminación de exenciones tributarias, el Consejo consideró que "corresponde a nuevos ingresos permanentes, por lo que su efecto para financiar el gasto de la PGU no tiene impacto sobre el balance estructural ni en la deuda bruta o neta del gobierno".