Reforma previsional: Diputados desconocen acuerdo y Gobierno admite apoyo "al menos" de la DC

La Moneda finalmente no envió este miércoles las indicaciones al proyecto que reforma el sistema provisional mientras que surgen las dudas en torno al acuerdo con la oposición sobre la administración del 4 por ciento de cotización extra.

Para esta mañana estaba citada la reunión en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados donde se votaría este proyecto, sin embargo, fue cancelada.



El motivo se debió a que las indicaciones no fueron entregadas oficialmente por el Gobierno, en las que se desconoce también cuáles fueron los partidos políticos que formaron parte del acuerdo.

"Me parece todo extraño lo que ha ocurrido acá, me parece irresponsable también. Si el Gobierno tiene un acuerdo con la DC que lo diga abiertamente, conmigo no ha conversado nadie, conversé con el presidente del partido y tampoco", afirmó el diputado Tucapel Jiménez, perteneciente al PPD, partido que presuntamente era parte del acuerdo junto al PS y los radicales.

Jiménez afirmó que está "abierto a llegar a un acuerdo, pero que no me involucren en los acuerdos que ni siquiera he conversado, ni sé las condiciones ni he leído las indicaciones y la verdad es que lamento el accionar del Gobierno".

Gobierno cuenta con apoyo "al menos" de la DC

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, dijo esperar que la oposición se sume al acuerdo reconociendo que cuentan "al menos" con el apoyo de la Democracia Cristiana.

"Esperamos que, con el objetivo de que se mejoren las pensiones de los adultos mayores de nuestro país, la mayor cantidad de parlamentarios de la oposición puedan sumarse al acuerdo y a la reforma que está presentando nuestro Gobierno", dijo Pérez.

La ministra añadió que "nos costó mucho avanzar en un acuerdo, en un diálogo, para poder proveer justamente mayorías que nos permitan avanzar. Lo estamos haciendo en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados y luego de tener el acuerdo al menos con la Democracia Cristiana hasta ahora, esperamos que se sumen otros parlamentarios más para poder hacer esta tramitación mucho más rápida".