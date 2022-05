Fiscal: Nicolás López despreciaba a las mujeres; las cosificaba y las trataba de tontas o histéricas

La fiscal Lorena Parra aseguró que Nicolás López tenía "visiones tales como que las mujeres sólo tenían utilidad para ciertas cosas" y que, en el fondo, tenía "un profundo desprecio hacia las mujeres", esto tras el juicio que terminó con una condena efectiva para el director de cine.

En entrevista a La Tercera, Parra junto a los fiscales Felipe Cembrano y Rodrigo Celis, quienes llevaron la investigación penal en conjunto contra el cineasta chileno, reflexionaron en torno a lo que se convirtió en un caso emblemático de abuso sexual contra mujeres. López ingresó la última jornada al penal Santiago Uno para cumplir con la prisión preventiva, mientras se resuelve la apelación de su defensa contra la condena de cinco años y un día de cárcel.

Sobre qué fue lo más complejo de este juicio oral, la fiscal Parra aseguró que eran las versiones contrapuestas entre las víctimas y el imputado, además de "las circunstancias en las que se producían los hechos", como restaurantes, el departamento-productora, entre otras. Mientras que su par Rodrigo Celis indicó que se planteó que "una violación no es 'menos violación' aun cuando se produzca en una cita".

"Lo importante desde la investigación con perspectiva de género es que si la mujer dijo que no y la persona no lo entendió y empleó fuerza o alguna circunstancia comisiva, eso es delito. Independiente de lo que haya pasado antes o después. Y yo creo que marcar fue importante", explicó Parra.

Los fiscales lamentaron que la defensa de López se dedicara a "cuestionar a las víctimas, pero desde el sesgo. El porqué la víctima no escapó, no gritó, siguió en contacto. Pero lo cierto es que esos son estereotipos. Lo cierto acá es que ellas fueron agredidas en su esfera más íntima, lograron escapar, tenían miedo", apuntó el fiscal Felipe Cembrano, a lo que Celis complementó que "lo sintetizaba en mujeres lindas que iban en la noche a la casa del director y ahí era muy probable que empezaran a funcionar los sesgos. Y eso no es así. Estas eran conductas normalizadas, que eran delitos, eran abusos sexuales que son castigados con cárcel y ese es el mensaje que está dando la justicia".

"PATRÓN DE CONDUCTA"

La sentencia establece "un patrón de conducta. Nicolás López generaba un contexto donde las víctimas estaban mucho más vulnerables", detalló el persecutor Cembrano, quien recalcó que "la intimidación, entonces, no tiene que ser con una pistola, con un cuchillo, puede ser el contexto. Ahí el fallo aborda la asimetría, la importancia y poder que tenía como director de cine".

En esta línea, Parra comentó que López "tiene características bien especiales", ya que le gustaba "insegurizar a las mujeres que tenía enfrente; las cosificaba, las trataba de tontas o histéricas y encontramos en su propio celular sus visiones tales como que las mujeres sólo tenían utilidad para ciertas cosas. En el fondo, Nicolás López tenía un profundo desprecio hacia las mujeres", pero finalmente señaló que "lo que probamos es que su conducta no tiene límites y que eso era un delito".

"Hay conductas que hoy día por supuesto que no se toleran, aunque sea en broma, y se dejó de normalizar estas conductas. Chile y el mundo cambió, lo dice el fallo", destacó Celis, y Cembrano apuntó que "esto ayude a entender que hay ciertas asimetrías de poder en que se cometen delitos y espero que las víctimas se atrevan a hablar, no significa que tengan que hacerlo al día siguiente, pero que sientan que hay una institución o un sistema que las puede escuchar y que les va a creer y que no las va a cuestionar".