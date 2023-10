Coni Capelli protagonizó fuerte pelea en fiesta candy de "Gran Hermano"

El pasado viernes los integrantes de "Gran Hermano" pudieron "disfrutar" de una nueva fiesta, la que se vio empañada por la pelea que protagonizó Coni Capelli.

Nuevamente la polémica y querida participante del reality se cruzó con algunos de sus compañeros por problemas arrastrados durante la semana.

Según se pudo ver en las imágenes, el primer objetivo de Coni fue Alessia, a quién le dedicó una burlesca canción de Shakira para luego decirle "no era para ti". Allí entró Raimundo a la discusión.

"Esto no es para ella, esa para ti y Seba porque han traspasado todos los límites. Y si tu te ríes, te acoplas a eso", le dijo una molesta Coni a Rai. "¿Puedes hablar más bajo? No te quiero pelear", le dijo él.

Luego se puede ver a Raimundo conversando sobre lo ocurrido con Hans, quien le decía "preocúpate de la Alessia y tú no más, filo con su comentario cu...". "Si no la pesco, no quiero pelear", replicó Rai.

Coni contra Hans

Sin embargo Coni seguía atenta a la situación y se acercó al verlos hablar. "Pensé que estaban hablando de mi", dijo Coni acercándose lentamente junto a Eskarcita. Allí se produjo un tenso momento mientras discutían si estaban o no hablando mal de Coni. "Gracias por su participación, señoritas", dijo con ironía Raimundo.

"Rai, para... y tu también, Hans", lanzó Coni, y se acercó a él. "No vengas a meterme a mi. Quieres puro huevear, a mi no me molestes", empezó a decir Hans, mientras Coni y Eskarcita le recriminaban su actuar.

Esta pelea desató una serie de tensos eventos durante el fin de semana en "Gran Hermano".