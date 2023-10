Así fue la pelea entre Coni y Pincoya que remeció a "Gran Hermano"

Tras la fuerte discusión que Coni y Jennifer "Pincoya" mantuvieron el pasado viernes en "Gran Hermano", Chilevisión mostró las imágenes del desafortunado encuentro.

Mientras estaban en la habitual fiesta del reality, Estefanía se acercó a conversar con Jennifer y Francisco sobre la actitud hostil de Coni tras el reingreso del repechaje. "No te puede pasar a llevar, no lo voy a permitir", le dijo Estefi a "Pincoya".

En ese momento Coni notó que hablaban de ella y se acercó a encarar a Estefi. "No hables de mi, no te metas", disparó.

Allí la discusión subió de tono y las participantes se pararon a intercambiar insultos. En ese momento Jennifer tomó de la mano a Coni y le dijo que no era el momento de pelear. "¡Me pegaste!", gritaba Coni totalmente fuera de sí.

"Estay loca, no te pegó, no te hizo nada", gritaba Sebastián mientras el resto del grupo intentaba contener a Coni.

"O yo renuncio o la echan, que no me toque esta hueona. Yo jamás la he tocado, que no me vuelva a tocar esa mujer. Se está aprovechando de su favoritismo de mierda para dejarme sola", lanzó Coni Cappeli antes de ingresar al confesionario a exigir la renuncia de Jennifer.