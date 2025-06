Actriz de "Harry Potter" revela que le queda poco tiempo de vida

La actriz británica Miriam Margolyes, conocida por su interpretación de la profesora "Pomona Sprout" en las películas de "Harry Potter", habló con franqueza sobre los desafíos que enfrenta debido a su deteriorada salud; y a sus 84 años, confesó a The Times que le quedan aproximadamente "cinco o seis años" de vida.

En la entrevista, Margolyes expresó su deseo de seguir actuando, a pesar de sus limitaciones físicas: "Saber que el tiempo que me queda es corto me hace aferrarme a la actuación, que siempre fue mi mayor alegría".

Sin embargo, admitió que su estenosis espinal y complicaciones cardíacas le impiden desempeñarse como antes: "Anhelo interpretar papeles que no me confinen a una silla de ruedas, pero simplemente no tengo la fuerza suficiente", expresó.

Además de sus problemas de movilidad, la actriz ha lidiado con artritis severa e incontinencia: "Uso bastones y un scooter que es como un juguete nuevo", bromeó en conversación con la revisa Closer UK, añadiendo que: "Su canasta hace las compras más divertidas".

El año pasado, la ganadora de un BAFTA, se sometió a una cirugía para reemplazar una válvula aórtica con tejido bovino. "Ahora tengo un corazón de vaca. Bueno, no todo. (...) te ahorra una cirugía a corazón abierto, que sería mucho más invasiva", explicó en el podcast Table Manners.

En su entrevista con Vogue UK, confesó: "Pienso mucho en la muerte. Es inevitable ser consciente de que el tiempo que queda por delante es menor". Y añadió con su característica franqueza: "Sigo abierta a nuevas experiencias, pero soy muy consciente de que no hay luz al final del túnel".