Tópicos: Magazine | Cine

Biopic de The Beatles suma a actor de "Game of Thrones" en papel clave

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Harry Lloyd interpretó a "Viserys Targaryen" en la primera temporada de "Game of Thrones".

Biopic de The Beatles suma a actor de
El proyecto cinematográfico de The Beatles de Sam Mendes sumó al actor británico Harry Lloyd a su elenco, con uno de los roles clave en la historia de los "Fab Four".

Según reporta Variety Lloyd se incorporará a las cuatro películas biográficas como George Martin, el histórico productor del cuarteto conocido como "el quinto Beatle".

Así el actor se sumará a un elenco compuesto por Paul Mescal como Paul McCartney, Harrison Dickinson como John Lennon, Barry Keoghan como Ringo Starr y Joseph Quinn como George Harrison.

Harry Lloyd es principalmente conocido por su trabajo en la serie "Game of Thrones", donde interpretó al villano "Viserys Targaryen" durante la primera temporada.

