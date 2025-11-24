Muere Udo Kier, actor de "Ace Ventura", "Mi Idaho Privado" y "Armageddon"

El actor de origen alemán Udo Kier, quien actuó en películas de culto como "Mi Idaho Privado", "Rompiendo las Olas" o "Frankenstein de Andy Warhol", murió a los 81 años.

Según la revista especializada Variety, el deceso del intérprete -que acumuló más de 200 películas de su extensa obra- ocurrió este domingo en un hospital de Palms Springs, California.

El artista protagonizó los papeles principales en "Carne para Frankenstein" (1973) y "Sangre para Drácula" (1974). Ambas dirigidas por Paul Morrissey y producidas por Warhol, las películas son reinterpretaciones subversivas y sensuales de los monstruos clásicos de Hollywood, con Kier aportando un giro inquietante y cómicamente inepto a los personajes principales, explica la publicación.

Esas dos películas lanzaron a la fama a Kier, quien pasó las siguientes dos décadas trabajando en Europa y colaborando con el guionista y director Rainer Werner Fassbinder en películas como "La mujer del jefe de estación", "La tercera generación" y "Lili Marleen".

Posteriormente, en el Festival de Cine de Berlín, Kier conoció al director Gus Van Sant, dos veces nominado al Oscar, a quien el actor atribuye haberle conseguido un permiso de trabajo estadounidense.

En 1991, Van Sant dio a conocer a Kier al público estadounidense con su drama sobre la transición a la adultez "Mi Idaho privado", basado libremente en "Enrique IV" de Shakespeare. Asimismo, apareció en cintas como "Rompiendo las Olas", "Bailar en la Oscuridad", "Dogville", "Melancolía" y "Ninfomanía: Vol. II".

La década de 1990 también vio a Kier en varios papeles secundarios en importantes producciones de Hollywood, como "Ace Ventura: Detective de Mascotas", "Armageddon" y "Blade", entre otras. Además, colaboró con Madonna en su libro "Sex" y en los videoclips de "Erotica" y "Deeper and Deeper".