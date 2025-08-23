Jhendelyn Núñez anunció compromiso con Francisco Navarrete

La actriz y modelo Jhendelyn Núñez sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con Francisco Navarrete, en una publicación cargada de emoción y romanticismo.

💍 "¡Sí, quiero! Te conocí y supe que quería una vida contigo... nunca pensé en casarme, pero contigo todo cambió. Contigo quiero todo... Que sea eterno", escribió la ex integrante del recordado programa Morandé con Compañía en su cuenta de Instagram, junto a dos fotografías que rápidamente se llenaron de comentarios y felicitaciones.

En una de las imágenes mostró por primera vez a su pareja frente a sus seguidores, mientras que en la otra se aprecia el anillo de compromiso y un paisaje de un campo verde que acompañó el especial momento.

La ex Reina del Festival de Viña del Mar relató además que la propuesta fue completamente inesperada y con un toque anecdótico: "¿Pueden creer que fue tan sorpresa todo, que no tenía batería en el celular y solo tengo estas fotos? Pero tranquil@s, Pancho pensó en todo jijiji. Ahora esperando los videos donde lloré como Magdalena", agregó en tono cómplice con sus fanáticos.

El anuncio generó de inmediato una ola de mensajes de cariño, tanto de sus seguidores como de figuras públicas, quienes la felicitaron por esta nueva etapa, como Vale Roth, Daniela Palavecini y Leo Méndez.