Ace Frehley, exguitarrista de Kiss, muere a los 74 años

El músico Paul Daniel "Ace" Frehley, miembro fundador y exguitarrista de Kiss, murió este jueves a los 74 años.

En un comunicado, obtenido por Variety, la familia del artista confirmó su deceso: "Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo", escribieron.

Bajo esta línea, añadieron: "Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensible. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, el recuerdo de Ace vivirá para siempre".

La noticia llega solo horas después de que TMZ revelara que el artista sufrió una hemorragia cerebral tras caer en su estudio, encontrándose en estado de gravedad y con soporte vital hace unas semanas.

A raíz de estos problemas de salud, Frehley había suspendido su agenda de conciertos de este año.