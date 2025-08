Billy Idol regresa a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

El músico Billy Idol anunció este martes su regreso a Chile de la mano de su gira "It's a Nice Day To...Tour Again!".

El artista, que debutó en territorio nacional hace tres años, llegará esta vez para presentarse en el Movistar Arena el 18 de noviembre.

En el show, el británico promocionará su nuevo LP "Dream Into It", además de repasar clásicos como "Eyes Without a Face", "Rebel Yell" y "Mony Mony".

Venta de entradas

Las entradas para Billy Idol estarán disponibles a partir del lunes 11 de agosto a las 11:00 horas, con preventa exclusiva para clientes del banco auspiciador, a través de Puntoticket.

En tanto, la venta general iniciará el miércoles 13 de agosto, mediante el mismo sistema y en el mismo horario.