Dua Lipa en Chile 2025: Horarios, transporte y posible setlist
La cantante británica se presentará en el Estadio Nacional este 11 y 12 de noviembre.
Este martes 11 y miércoles 12 de noviembre, la cantante Dua Lipa concretará sus esperados conciertos en Chile.
A tres años de su debut en suelo nacional, la artista británica presentará su "Radical Optimism Tour" en el Estadio Nacional, recinto que abrirá sus puertas a las 16:00 horas, según informó la productora DG Medios.
La chilena Princesa Alba será la encargada de abrir los espectáculos -iniciando a las 19:45 horas-, mientras que Lipa subirá al escenario a las 21:00 horas para comenzar con el show principal.
Para facilitar el regreso del público tras los conciertos, se han dispuesto medidas especiales de transporte, que incluyen extensión de horario en la Línea 6 y 3 de Metro hasta las 00:30 horas y refuerzo de buses.
Aunque el repertorio de Dua Lipa puede variar, se espera que repase los grandes éxitos de sus tres álbumes de estudio.
Además, la cantante promete deslumbrar interpretando un cover sorpresa de un artista chileno -como sucedió en Argentina, donde cantó "De Música Ligera" de Soda Stereo y "Tu Misterioso Alguien" de Miranda.