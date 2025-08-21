Síguenos:
Magazine | Música

El ex Mastodon Brent Hinds muere a los 51 años en trágico accidente

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El músico había renunciado al grupo en marzo de este año.

El ex Mastodon Brent Hinds muere a los 51 años en trágico accidente
El exintegrante de Mastodon, Brent Hinds, falleció a los 51 años tras verse involucrado en un trágico accidente de tránsito.

Según informan medios estadounidenses, el guitarrista y cantante conducía su motocileta en la ciudad de Atlanta cuando fue embestido por un vehículo que no respetó la señalética de tránsito y resultó muerto en la escena.

A través de su cuenta de Instagram, el grupo Mastodon lamentó el deceso de su exmiembro y señaló que los integrantes estaban "devastados, shockeados y con el corazón roto, tratando de procesar la pérdida de una fuerza creativa con la que compartimos tantos triunfos e hitos".

En marzo pasado Brent Hinds y Mastodon anunciaron de mutuo acuerdo la salida del guitarrista fundador luego de 24 años y de haber participado en todos los álbumes de la banda. De manera inexplicable, Hinds comenzó a criticar a sus excompañeros y los calificó como "seres humanos horribles".

