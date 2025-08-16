Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Este es el comercial que Dua Lipa grabó en Chile

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La artista registró el spot en enero pasado en Santiago y en el Desierto de Atacama.

Este es el comercial que Dua Lipa grabó en Chile
En portada

En enero pasado, la cantante Dua Lipa viajó a Chile para grabar un comercial que esta semana tuvo su estreno.

La artista registró escenas en el centro de Santiago y también recorrió el Desierto de Atacama para la campaña publicitaria que ya había adelantado imágenes días atrás.

La cantante de "Levitating" regresará a Chile con su gira mundial "Radical Optimism Tour", con dos conciertos agendados para el 11 y 12 de noviembre en el Estadio Nacional, ambos con entradas agotadas.

