Fifth Harmony volvió a los escenarios a siete años de su separación

La noche del domingo, el grupo Fifth Harmony concretó su esperada reunión tras siete años separadas.

Durante un concierto de los Jonas Brothers, realizado en Dallas, Texas, Lauren Jauregui, Ally Brooke, Normani y Dinah Jane aparecieron en el escenario para interpretar éxitos como "Worth It" y "Work From Home".

"¿Dónde estabas el 31 de agosto de 2025? (...) Se siente increíble estar de vuelta", escribieron las voces de "That's My Girl" en Instagram, agradeciendo a los exDisney Channel por invitarlas a su show.

Las últimas semanas, se había rumoreado sobre una posible reunión del girl group, donde señalaban una posible reconciliación con Camila Cabello -quien dejó la banda en diciembre de 2016-, la cual no se concretó en esta oportunidad.

Cabe recordar que, tras seis años juntas, Fifth Harmony anunció una pausa indefinida en sus actividades grupales en marzo de 2018.