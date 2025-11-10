Hija de Chris Cornell tributó a su padre con un clásico de Soundgarden

Toni Cornell, la hija del cantante Chris Cornell, rindió un emotivo homenaje a su fallecido padre durante la inducción de Soundgarden al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Este fin de semana la banda de Seattle se convirtió en uno de los nombres que recibió este galardón, el cual fue presentado por el actor Jim Carrey y Lily Cornell Silver, la hija mayor del ex Audioslave.

La inducción estuvo comandada por los sobrevivientes de Soundgarden, quienes hicieron una poderosa versión de "Rusty Cage" con Taylor Momsen de The Pretty Reckless, y una sentida interpretación de "Black Hole Sun" con Brandi Carlile en la voz y Hiro Yamamoto, el bajista original de Soundgarden.

Posteriormente Toni Cornell se tomó el escenario para recordar a su padre con "Fell on black days", el clásico tema del álbum "Superunknown" de 1994.