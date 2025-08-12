Histórica guitarra de Eddie Van Halen sale a remate

La legendaria guitarra Kramer utilizada por Eddie Van Halen durante su gira de 1982 saldrá a subasta el próximo 28 de octubre en la casa Sotheby's de Nueva York, con un precio estimado de entre 2 y 3 millones de dólares.

El instrumento, fácilmente reconocible por su acabado en rojo, blanco y negro, acompañó al guitarrista en conciertos de 1982 y 1983 en ciudades como Filadelfia, Caracas, Buenos Aires y Sao Paulo.

Tras esa etapa, Van Halen regaló la guitarra a su amigo y técnico de sonido Robin "Rudy" Leiren, quien posteriormente la vendió al guitarrista Mick Mars, de Mötley Crüe. Con Mars, la Kramer volvió a brillar, participando en la grabación del álbum "Doctor Feelgood" (1989).

Si alcanza el valor previsto, la Kramer se sumará a la lista de guitarras icónicas que han marcado la historia del rock y han sido vendidas en cifras millonarias, como la Martin D-18E de Kurt Cobain (6,1 millones de dólares en 2020), su Fender Mustang (4,5 millones en 2022) o la Black Fender Stratocaster de David Gilmour (3,97 millones en 2019).

La subasta de Sotheby's también incluirá piezas históricas de otros músicos, como la partitura original de "Subterranean Homesick Blues" de Bob Dylan, la portada original del disco "It's Only Rock and Roll" de The Rolling Stones y los timbales que The Beatles utilizaron en grabaciones de 1962 y 1963.