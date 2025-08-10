Liam Gallagher se lanza contra Edimburgo por criticar a los fans de Oasis

Liam Gallagher de Oasis arremetió este fin de semana contra el ayuntamiento de Edimburgo después de emitir un informe que decía que los seguidores de la banda estarían "alborotados" e "intoxicados" durante los conciertos de su gira en la capital escocesa.

En el primer espectáculo -de tres previstos- en el estadio Murrayfield de Edimburgo, el menor de los hermanos Gallagher, se dirigió al público y dijo: "Un segundo, ¿por dónde empiezo aquí con todos los del ayuntamiento de la ciudad, los malditos cabrones?".

En ese sentido, el británico recordó, que en apenas tres días, la banda traería a la ciudad beneficios por valor de 1.000 millones de libras (más de 1.150 millones de euros). "El dinero que vamos a ganar se lo van a repartir con sus colegas estúpidos y feos. Sigo esperando una maldita disculpa", agregó.

Liam Gallagher hits out at Edinburgh Council during Murrayfield gig pic.twitter.com/lXOWzsjfL4 — The Scottish Sun (@ScottishSun) August 9, 2025

Las declaraciones del cantante llegan después de que el diario Scottish Sun revelase en junio que las autoridades de Edimburgo habían descalificado a los seguidores de la banda en sendas reuniones informativas sobre seguridad antes de los conciertos de los intérpretes de "Whatever".

En los documentos, los funcionarios decían que preveían una "intoxicación de media a alta" y un "aumento sustancial de fanáticos viejos" entre los asistentes a los conciertos, entre el 8 y el 12 de agosto.

"Los hombres de mediana edad ocupan más espacio. Tengan esto en cuenta al calcular la ocupación", agregaron.

En esas fechas, Edimburgo también celebra su temporada de festivales, como el Fringe, y desde el ayuntamiento dijeron que entre los artistas callejeros existía una preocupación por las "ruidosas" multitudes y "el tono de la banda" y algunos estaban considerando no asistir ese fin de semana.

Previamente, Gallagher ya había criticado las palabras de las autoridades de la capital escocesa en junio: "Al ayuntamiento de Edimburgo, he oído lo que dijeron sobre los fans de OASIS y, francamente, su actitud apesta. Si fuera uno de ustedes, me iría de la ciudad ese día", escribió en la red social X.