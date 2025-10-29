Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Los Bunkers llegan a Gran Arena Monticello: Fecha y venta de entradas

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La banda chilena ha agotado 56 fechas con su "Gira Acústica 2025".

Los Bunkers llegan a Gran Arena Monticello: Fecha y venta de entradas
Tras agotar 56 conciertos con su "Gira Acústica 2025", Los Bunkers fijaron un show en el Gran Arena Monticello.

La banda, que celebra con esta gira su aplaudido MTV Unplugged, llegarán al recinto de Mostazal el próximo 20 de febrero. 

Cabe recordar que los intérpretes de "Miño" tuvieron una exitosa residencia en el Teatro Nescafé de las Artes, donde el público pudo disfrutar de los clásicos del grupo en un formato desenchufado e íntimo.

Asimismo, recorrieron varias regiones del país con este espectáculo, que también causó furor en México. 

Venta de entradas

Las entradas para Los Bunkers en el Gran Arena Monticello estarán disponibles a partir del martes 4 de noviembre a las 14:00 horas, por el sistema Ticketmaster.

